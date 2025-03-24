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        Haberler Bilgi Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alınacak olan sözleşmeli personel başvurusu e devlet ekranı üzerinden yapılacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:52
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        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru yapmak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı detayları

        • 2

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA 130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

          Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Yazılı ve sözlü sınav olmadan yapılacak alımlar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Temizlik Personeli olmak üzere farklı kadrolarda gerçekleşecek.

          Başvurular, 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

          Başvurular, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı İşe Alım modülünden yapılacak.

        • 3

          Başvuru yapacak olan adaylarda;

          T.C. vatandaşı olmak

          18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olmak

          Kamu haklarından mahrum olmamak

          Askerlik yükümlülüğünü tamamlamış ya da muaf olmak

          Sağlık açısından görevini yapmaya engel durumu olmamak

          Adli sicil kaydının temiz olması şartları aranacak..

          Başvuru yapacak adaylar, her pozisyon için gerekli olan özel nitelikler ve eğitim şartlarını başvuru kılavuzunda bulabilecekler.

          Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek.

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