Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tunceli, tam anlamıyla bir hazine

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bir Anadolu Şenliği' rotasında yer alan Tunceli'de incelemelerde bulundu. Şehrin kültür ve turizm potansiyelini yerinde değerlendiren Ersoy, Tunceli'nin doğal, tarihî ve kültürel zenginliklerini geleceğe taşıyacak projelerin de startını verdi.

REKLAM advertisement1

Tunceli Valiliği'nde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, şehrin kültür ve turizm alanında tam anlamıyla bir hazine olduğunu dile getirerek artık bu hazinenin daha fazla gizli kalmaması gerektiğini, üzerlerine düşen görevin ise bu hazinenin keşfedilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

"VAKİT KAYBETMEMELİYİZ" Turizmde vakit kaybedilmemesi gerektiğine de işaret eden Mehmet Nuri Ersoy; Terörle, çatışmayla, gözyaşıyla kaybın her türlüsünü fazlasıyla yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, turizmde tanıtım faaliyetlerine dikkat çekerek; "Biz Almanya’da, Brezilya’da, Rusya’da, ABD'de ülkemizin, Tunceli’nin reklamını yaparken şehrimizi yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazır hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY YENİ KARARLAR AÇIKLADI: EN AZ 3 TEMATİK ROTA Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli için alınan yeni kararları şöyle açıkladı: Munzur Vadisi Millî Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri gibi yüksek biyolojik çeşitlilik ve endemik türlere sahip doğal varlıkları, geleneksel köy mimarisi, Alevi inanç merkezleri, organik tarım ürünleri ve güçlü kooperatifleşme deneyimi ile sürdürülebilir turizm açısından önemli potansiyele sahip olan Ovacık ilçemizi önceliklendirdik. Çünkü mevcut eko-turizm altyapısı, yerel gastronomik ürün çeşitliliği ve kadın kooperatifleri gibi sivil yapılar adım atarken bizim elimizi oldukça güçlendiren unsurlar.

Sürdürülebilir turizm master planı için çalışmalara başladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti: Kapadokya Üniversitesi ön değerlendirmesini eylül ayı sonuna kadar tamamlayacak ve yol haritamız belirlenecek. Sürdürülebilir Küresel Turizm Konseyi yani GSTC kriterlerine uygun Destinasyon Değerlendirme Çalışması eylül sonunda tamamlanacak. 2025 yılı sonuna kadar bölgedeki tüm konaklama tesislerinin ikinci aşama sertifikasyonunun tamamlanmasını hedefliyoruz.

Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı için de 3 temel hedefleri olduğunu belirterek; "Öncelikle bölgenin Birleşmiş Milletlerin En İyi Turizm Köyü listesine dahil olması, Cittaslow yani Sakin Şehir ağına üyeliği için gerekenleri yapacağız" dedi. REKLAM En az üç tematik rotayı belirleyip , hayata geçireceklerini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, bu konuda şunları söyledi; "Bölgemizin kamp ve karavan turizmi potansiyeli ortada. Tematik festivaller ve doğa sporu etkinlikleriyle bu potansiyeli destekleyeceğiz." Hedeflerini belirlediklerini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti: Atılacak adımları ortaya koyduk ama kamu görevlilerinin yanında sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf temsilcilerinin de Tunceli’nin turizm potansiyelinin doğru bir şekilde yönetilmesi adına bir olması, birlikte hareket etmesi, eksikliklerin giderilmesi için aynı yöne doğru hareket etmesi gerekir. Bunu bir orkestra gibi düşünmek zorundayız. Bu tarz süreçlerde herkesin yapabileceği, sürece katkı sağlayacağı çok önemli şeyler vardır. Tunceli’nin turizm pastasından daha yüksek pay alabilmesi adına kritik bir süreçten geçtiğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürecin önemine de değinen Mehmet Nuri Ersoy, bu konuda şunları söyledi: Bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır.

REKLAM "5 EYLÜL'DE TUNCELİ'DE ŞENLİK VAR" Kültür Yolu Festivalleri’ne konuşmasında özel bir yer ayıran Mehmet Nuri Ersoy, şu açıklamaları yaptı: Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta çok kıymetli sanatçılarımızın yer alacağı şenlikler düzenliyoruz. Bir Anadolu Şenliği ile bu beş şehrimizin sokaklarında müzik sesleri yükselecek. Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanları sizler için seferber edecek. Takvimler 5 Eylül’ü gösterdiğinde ise sıra Tuncelimize gelecek. CEM EVİNDE FİDAN DİKTİ Tunceli temaslarına Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret ederek başlayan Mehmet Nuri Ersoy'un sonraki rotasında Tozkoparan Höyüğü kazı alanı ile Yolkonak Köyü'ndeki Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi yer aldı. Vali Aygöl'ün yanı sıra Belediye Başkanlarının da eşlik ettiği Bakan Ersoy'un Tunceli temasları, Sorpiyan Hasan Hüseyin Cem ve Kültür Evi'nde gerçekleşen fidan dikiminin ardından sona erdi.