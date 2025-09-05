Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Yeni kütüphane 1.758 metrekare alanı ve 20 bin kitaplık koleksiyonuyla Kayseri’nin kültür hayatına kazandırıldı.

Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanelerin yalnızca okuma alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam merkezleri olduğunu vurguladı.

Kayseri Kocasinan Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen kütüphanenin 1.758 metrekare kullanım alanına, 450 kişilik oturum kapasitesine ve 20 bin kitaplık koleksiyona sahip olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eser yalnızca Kocasinan’ın değil, tüm Kayseri’nin kültür ve eğitim hayatına kazandırılmış bir değerdir" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, bebek ve çocuk bölümlerinden yetişkin okuma salonlarına, internet-multimedya salonundan grup çalışma alanlarına, 200 kişilik konferans salonundan kafeteryasına kadar her ayrıntının kullanıcıların bireysel ve ortak öğrenme deneyimlerini desteklemek üzere planlandığını ifade etti.

"HER YAŞTAN İNSAN İÇİN KÜTÜPHANE KONSEPTİ" Kütüphaneleri toplumda okuma kültürünün oluşmasına katkı sunacak biçimde tasarladıklarını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy; "Her yaşa ve gruba hitap edebilecek, hayatın içinde her an ulaşılabilir olacak bir kütüphane konseptini hayata geçirmenin çabasını vermekteyiz" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, dijital kütüphane projeleri, çevre dostu bina standartları, yapay zekâ temelli dijital kütüphane asistanları ve engelsiz erişim çözümlerinin de bu vizyonla geliştirildiğini belirtti.

"1.300'Ü AŞKIN KÜTÜPHANEYLE HİZMET VERİYORUZ" Ülke genelinde 1.300’ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet verdiklerini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy; "26 bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 AVM kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü hizmet sunuyoruz" dedi. REKLAM Yaklaşık 80 gezici kütüphane sayesinde kitaba ulaşamayanlara kütüphaneyi götürdüklerini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy; "Bunun önünde duracak hiçbir engeli ve bahaneyi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. "TARİHİN EN YÜKSEK RAKAMLARINA ULAŞTIK" Son 6 yılda toplam kütüphane kullanım alanının yüzde 83 artışla 750 bin metrekareye, oturma kapasitesinin yüzde 54 artışla 150 bin kişiye çıkarıldığını belirten Mehmet Nuri Ersoy Ersoy, bu konuda şunları söyledi; "2024 sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona, kitap sayısı ise 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz." Sadece bir yıl içinde kullanıcı sayısının 5 milyondan fazla arttığını kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, son iki yılda yenilenen ve sıfırdan inşa edilen kütüphane sayısının 170’in üzerinde olduğunu hatırlattı. "MİLLETE HİZMET ESERLERLE İSPATLANDI" Mehmet Nuri Ersoy; "Eğer siz ihtiyaca karşılık veren modern ve kaliteli hizmetler üretirseniz, bu aziz millet onu daima sahiplenecek ve kullanacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 23 yılda üretilen nice eserle bu gerçek tekrar tekrar ispat edilmiştir. Allah’ın izniyle bundan sonra da böyle devam edecektir" dedi. "KAYSERİLİLERİ KÜTÜPHANEMİZE DAVET EDİYORUM" Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesinin hayata geçirilmesine katkı sunan belediyeye, proje ekibine ve emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, Kayserilileri kütüphaneden faydalanmaya davet ederek; "Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve milletvekillerinin de katıldığı açılışın ardından Mehmet Nuri Ersoy, kütüphaneyi gezdi.