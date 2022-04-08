Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan, yazma Mushaf'ların AKM Galeri'deki 'Kutsal Risalet' sergisini ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit eşlik etti.
Mehmet Nuri Ersoy, büyük boy Kur'an-ı Kerim'lerin yanı sıra sancak Mushaf'larının da yer aldığı sergiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Prof. Dr. Muhittin Macit, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, İslâm sanatları tarihinde, özellikle saray için yazılmış Mushaf'ların sergilendiğine dikkati çekerek, "Buradaki 70 Mushaf arasında, padişahlar için yazılmış çok sayıda Mushaf var. Kronolojik olarak Abbasi Dönem'inden 19'uncu yüzyıla kadar her yüzyıl için belli sayıda Mushaf'ı seçtik ve ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk" dedi.
Hat sanatının zirve isimleri Yakut el-Musta’simi ve Şeyh Hamdullah’ın çok kıymetli Mushaf'larının sergide yer aldığını aktaran Macit, III. Ahmet’in oğlu şehzade Mehmet’in yazdığı bir Mushaf'ın da sergide görülebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Muhittin Macit, geleneksel sanatlarla ilgilenen sanatçıların ve ilgililerin beğeneceği bir sergi hazırladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: Yıldırım Beyazıt'ın vakfetmiş olduğu Memlük Sultanı Berkuk'un gönderdiği bir Mushaf var, Memlük sanatını yansıtıyor ve 65 kilogram ağırlığında. 55 santimetreye 85 santimetre ebatlarında, muhteşem bir Mushaf. Onun dışında 13 ve 14'üncü yüzyıllarda padişahlar için yazılmış Mushaf'lar da var. AKM Galeri Salonu'nda böyle bir sergi yapılmış olması Bakanlığımızın her bir mensubunu gururlandırıyordur diye düşünüyorum. Ramazan sonuna kadar özellikle kitap sanatlarına gönül vermiş olanların kaçırmayacağı ve istifade edeceği bir sergi oldu diyebilirim.
Mushaf-ı Şerifler tarihi ve sanatsal özellikleri yanında bezemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özelliklerinin yer aldığı bilgi panoları ile ziyaretçilerini karşılıyor.
Sergi, Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin indirildiği ve kutsal risalet vazifesinin verildiği ramazan ayı boyunca, 29 Nisan’a kadar AKM Galeri'de gezilebilecek.
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