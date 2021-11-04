Gazetecilere tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere Atatürk Kültür Merkezi'nde bir davet verdi. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve bakanlığın diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ve özellikle üzerinde durulmasını istediği 3 görevden birinin Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden inşa edilmesi olduğunu söyledi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ve özellikle üzerinde durulmasını istediği 3 görevden ikisini tamamlanmış, diğerinin ise tamamlanmak üzere olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. O görevler; Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Rami Kışlası.
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 3 Aralık 2020'de, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi ise 29 Ekim 2021'de açıldı. 'Şehir Müzesi' tarzında restorasyonu yapılan 250 yıllık Rami Kışlası'nda 10 milyon kitabın yer alacağı Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak.
Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere verdiği davette yenilenen kültür sanat merkezinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Atatürk Kültür Merkezi'nin Türkiye'ye bulunacağı kazanımlardan söz eden Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin açıldığı günden itibaren büyük ilgi gördüğünü belirterek merkezin yenilenmesi adına yapılan çalışmaların ve yatırımların ne ölçüde isabetli olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy'un altını özellikle çizdiği konulardan biri, düzenleyeceği veya sponsor olacağı kültür ve sanat etkinlikleri için özel sektörün de Atatürk Kültür Merkezi'ni kullanması oldu. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi adına devlet olarak üzerlerine düşen görevlerini yerine getirdiklerini, getirmeye de tüm imkanlarıyla devam edeceklerini belirterek son teknolojiyle donatılmış, her alanıyla randımanlı kullanıma sahip merkezin özel sektörün düzenleyeceği veya sponsor olacağı etkinliklerle daha da işlevsel hale gelebileceğinin altını çizdi.
Londra Filarmoni Orkestrası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserin merkezin ne ölçüde önemli bir kültür sanat merkezi olduğunun gözler önüne serildiğini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, dünya çapında tanınan benzer etkinlikler için de çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin dünyanın en iyi, en kapsamlı, en kullanışlı kültür sanat merkezlerinden biri olduğunu belirterek "Dünyanın en iyi kültür merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlikler, Atatürk Kültür Merkezi'nde de gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Londra Filarmoni Orkestrası'nın konser vermesi oldu. Dünya çapındaki benzer etkinlikler de olacak. Bu konudaki adımlarımızı AKM henüz inşaat halindeyken attık. Bizim bir şartımız var; AKM'de konser verecek dünyaca ünlü orkestraların aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda da sanatseverlere hitap etmeleri. Veya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda konser verecek olanların Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbullu sanatseverlerle buluşması. Çünkü her iki merkezimiz de son derece etkin bir yapıya sahip. Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü etkinlikleri her iki merkezimizde de sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin önemine de değinen Mehmet Nuri Ersoy, festivalin sanatçılar ve sanatseverler tarafından oldukça beğenildiğini söyledi. Ersoy, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Galata Kulesi'nin Topkapı Sarayı Müzesi kadar ziyaretçi kabul ettiğini söyleyerek kuleyle ilgili yapılan çalışmanın amacına ulaşmış olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik etkinlik alanlarının da olduğunu belirterek merkezin her yaştan kişiye hitap etmesinin kendileri için birinci derecede önem arz ettiğini dile getirdi. Ersoy, aynı zamanda merkezin içinde kurulan kayıt stüdyosunun cüzi ücretlerle amatör müzisyenlere kapılarını açtığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin her noktasında çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdüğünü belirten Mehmet Nuri Ersoy, o çalışmalardan birinin Göbeklitepe benzeri birçok tarihi yerlerin keşfi olduğunu belirtti. Ersoy, Taştepe olarak adlandırdıkları tarihi yerlerin sayısının son keşiflerle 20'ye kadar ulaştığını ve buralarda kazıların devam ettiğini söyledi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere AKM'yi tanıttı/kultur-ve-turizm-bakani-mehmet-nuri-ersoy-gazetecilere-akm-yi-tanitti-3242684
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