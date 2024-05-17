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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'da oyun seyretti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'da oyun seyretti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni'nin katılımıyla 'Romeo ve Jüliet', Atina Konser Salonu'nda sahnelendi. Sahneleme, iki ülke arasındaki sanatsal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:22
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        Dostluk köprüleri adına
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        Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmek üzere iki ülke sanatçılarının sahneye taşıdığı 'Romeo ve Juliet'in temsili, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ardından Atina’da sanatseverlerle buluştu.

        Evrensel duyguların keşfedilmesine imkân sunan eser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni’nin katılımıyla Atina Konser Salonu’nda sahnelendi.

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        İki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik olarak mevkidaşı Lina Mendoni ile görüşen Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan’ın dünyaca ünlü Akropolis Müzesi'ni de ziyaret etti.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Lina Mendoni
        #atina
        #Romeo ve Jüliet

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