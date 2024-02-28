Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: Büyük katkı sağlayacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizinin ilk bölüm gösterimine katıldı. TRT'nin yeni dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'; İstanbul’un fethiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alıyor.

Dr. Batuhan Mumcu, dizinin Osmanlı Devleti’nin önemli zaferlerinden birine ışık tutacak olmasının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, dizinin arkasında büyük bir prodüksiyonun olduğunu ve TRT başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini dile getirdi.

"BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

Dr. Batuhan Mumcu, Türk dizilerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ve bugün ABD'den Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar 170’ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını da hatırlattı. Türk dizi - film sektörünün ihracatta dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını vurgulayan Mumcu, Türk dizilerinin satıldığı bölgelerde, Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanıtılmasında büyük bir rol oynadığını belirtti.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin Türkiye’nin tanıtımına ve tarihinin bilinirliğine büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Mumcu, Bakanlık olarak sinema ve dizi film endüstrisinin gelişmesi ve nitelikli yapımların artırılması amacıyla faaliyetlerine ve desteklerine yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirtti.