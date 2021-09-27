Küllerin arasından bulup, teslim ettiler

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya'nın Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

4 araç ve 9 personelle yangını söndüren ekipler, küllerin arasında ev sahibinin ziynet eşyalarını buldu. Uzun uğraşlar sonrası bulunan ziynet eşyaları ev sahibine teslim edildi.