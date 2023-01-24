Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

Çay poşetini birkaç dakikalığına kaynayan suyu içine koyun ve soğumasını bekledikten sonra ayakkabının içine yerleştirin. Bu kullanılmış çay da olabilir.
Bir adet poşet çay alın ve 24 saat boyunca ayakkabınızda bırakın. Ayakkabılardaki kötü koku, ayakkabınızın içindeki sıcak nemli bakterilerden kaynaklanır. Onları kurutmak, bu bakterileri öldürmeye ve kokuyu da azaltmaya yardımcı olacaktır. Çay poşetleri çok emici oldukları için kokuyla savaşmak için oldukça etkili. Normalde çay demleme sırasında oldukça fazla nem emerler.