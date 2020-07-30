Kulak yanması; genel olarak ani utanma ya da bir şey karşısında mahcup olma durumları gibi ortaya çıkması nedeni ile oluşması normal bir tepkidir ve çabuk geçer. Ancak bu durum sık yaşanıyorsa ve ortada böyle bir durum söz konusu değilse dikkatle ele almakta fayda vardır.

Kulak yanması nedenleri

Kulakta yaralanmalar; bu durum kulakta bir travma ya da çarpma sonucunda iç kulakta bir hasar oluşması nedenini ortaya çıkarabilmektidir.

Dış Kulak İltihabı; dış kulak içerisinde su kalması nedeni ile ortaya çıkan ve bakteri oluşmasına neden olan bir durumdur. Yanma hissi yaratabilir.

Orta Kulak İltihabı; orta kulakta sıvı birikmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ve yanma nedeni olabilir.

Sinüs Enfeksiyonları; ile ortaya çıkan bir yanma oluşabilir. Sinüslerde ortaya çıkan mukusun kuruması ile bu belirtiyi gösterebilmektedir.

Diyabet ve Periferik Nöropati; şeker hastalığının tedavi edilmemesi ile sinirlerde sıkışma karıncalanma, uyuşma ve bazı belirtilerin yanında kulak yanması da oluşabilmektedir.

Felç; hastalığının belirtileri arasında kulak yanması şikayetleri de görülmektedir.

Diğer nedenler;

Aşırı soğuk

Alerjiler

Güneş yanması

Çıban olması ve zona hastalığı

Kulak mukusu

Multipl skleroz

Kraniyal sinirlerde travma

Kimyasal yanma

Mastoidit (tümük iltihabı)

Kulak yanması tedavisi; altta ortaya çıkan hastalığın tetkiki ile bir iyileştirme yolu oluşturulmaktadır. Enfeksiyon nedeni ile ortaya çıkma hali ise; antibiyotik tedavisi yapılmaktadır. Diğer belirtiler ile ortaya çıkması bazı testler ve tetkikler ile hangi hastalığın nedeni ise o hastalığın önlenmesi sayesinde ortadan kalkması sağlanmaktadır. Önemli olan teşhisin tam olarak sağlanmasıdır.