Kül Kedisi masalı

KÜL KEDİSİ
Bir varmış bir yokmuş. Zengin bir tüccar, tatlı ve iyi kalpli kızı ile birlikte yaşıyormuş. İlk karısının ölümünden sonra iki kızı olan kibirli bir kadınla evlenmiş.
Düğünden bir süre sonra tüccar ölünce üvey anne üvey kızını evin hizmetçisi yapmış. Evin tüm işlerini yapmaktan çok yorulan kızcağız geceleri şöminenin yanı başında küllerin arasında uyuyormuş.
Bu yüzden ona Külkedisi adını takmışlar. Yıllar sonra Kral oğlunun evleneceği kızı seçmesi için bir balo düzenlemiş.
Ülkede yaşayan tüm kızları da bu baloya davet etmiş. Kendilerini beğenmiş üvey kız kardeşler bu haber ile mutluluktan havalara uçmuşlar.
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Nasıl giyinip, hangi mücevherleri takacaklarını düşünmeye başlamışlar. Külkedisi üvey kardeşlerinin hazırlıklarını büyük bir üzüntü ile izliyormuş.
Çünkü üvey annesi ona evde kalıp temizlik yapmasını söylemiş. Beklenen gün geldiğinde şık bir araba onları alıp saraya doğru yola çıkmış. Külkedisi arkalarından hüzünlü gözlerle bakmış.
Ağlayarak bulaşık ve çamaşırları yıkamaya kaldığı yerden devam etmiş. Tam bu sırada iyilik perisi ortaya çıkarak, ” Üzülme, seni baloya gönderebilirim, ancak gece yarısından önce eve dönmelisin” demiş.
Külkedisi iyilik perisinin bu şartını hiç düşünmeden kabul etmiş. Peri bunun üzerine, bal kabağını arabaya, birkaç fareyi de soylu atlar ve uşaklar haline getirmiş.
Külkedisinin üzerindeki yırtık pırtık giysileri de tek dokunuşla çok güzel bir kıyafete dönüştürmüş. Külkedisi ‘ne bir çift camdan ayakkabı vererek, ”Haydi hemen baloya git ama söylediğimi sakın unutma! Demiş.
Araba hiç vakit kaybetmeden saraya doğru yola çıkmış. Külkedisi, balonun yapıldığı salondan içeri girmez güzelliği karşısında herkesi büyülemiş.
Prens görür görmez bu güzel kıza aşık olmuş. Bütün gece sadece onunla dans etmiş.
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Zaman, düşündüklerinden çok daha çabuk geçmiş. Külkedisi bu arada perinin sözlerini unutmuş. Külkedisi, gece yarısını gösteren saatin seslerini duyar duymaz perinin sözlerini hatırlamış.
Arabasına doğru koşarken ayakkabısının teki merdivenlerde ayağından çıkmış. Fakat Külkedisi camdan ayakkabısını orda bırakarak hızla uzaklaşmış.
Prens peşinden koşmuş ama yetişememiş. Külkedisinden geriye sadece ayakkabısının teki kalmış. Prens, birkaç gün sonra ayağı camdan pabuca uyacak genç kız ile evleneceğini ilan etmiş.
Ayakkabı ülkedeki genç kızlar tarafından denenmiş. Sıra üvey kız kardeşlerine geldiğinde kocaman ayaklarını ayakkabıya sokamamışlar. Tam bu sırada Prens, Külkedisini fark etmiş ve ayakkabıyı bir de onun denemesini istemiş. Ayakkabı Külkedisinin ayağına tam olmuş.
Bunun üzerine Külkedisi, ayakkabının diğer tekini de sakladığı yerden çıkartıp giymiş.
Aşıklar birkaç gün sonra evlenmişler. Sarayda hep birlikte mutlu yaşamışlar. Masal da burada bitmiş.
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