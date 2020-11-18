Keloğlan ile Çilli Tavuk masalı

Yoksul bir kadının oğlu olan Keloğlan, masalların başında beceriksiz, tembel, saf gibi görünse de işin aslı hiç de öyle değildir; masalın sonunda ne kadar kurnaz, ne kadar cesur ve becerikli olduğunu herkese gösterir, yaşından ve boyundan büyük zorlukların üstünden bir çırpıda geliverir. Şimdi Esra Şaşmaz'ın sesinden bir Keloğlan masalı dinleyeceksiniz. Masalımızın adı Keloğlan ve Çilli Tavuk.

Keloğlan ve Çilli Tavuk

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, pire berber iken, deve tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, uzak ülkelerden birinde bir kel oğlan, keleş oğlan yaşarmış. Keloğlan kelmiş, keleşmiş ama özellikleri pek bir güzelmiş. İnsanlarla ilgilenir, arkadaşlarına iyi davranır, hayvanları severmiş. Fakat çalışmakla arası hiç iyi değilmiş. Anası ona ne zaman bir iş buyursa bir bahane uydurur, anası kızınca da oraya buraya saklanır dururmuş.

Günlerden bir gün evin kapısının önünde uyuklarken bir çocuk yanına yaklaşmış; hey keloğlan, keleşoğlan, annesini üzen oğlaaannn, diye dalga geçmiş. Keloğlan hemen arkasını dönmüş, uykusuna devam etmiş. Bir rüya görmeye başlamış. Rüyasında uzun bir yolda yürüyormuş, yürürken bir tavukla karşılaşmış. Tavuk, tilkilerin bahçedeki kümeslerinin önünde gezip durduklarını, tavuk çaldıklarını anlatmış. Keloğlan tam tavğu dinlerken uyanmış…

Uyanmış bir de ne görsün, kümeslerindeki tek tavuk olan çilli tavuk tam göbeğinin üstünde. Hemen çilli tavuğa sarılmış, koşturarak kümesinin içine geri koymuş. Tilki, çilli horozu da götürecek diye aklı çıkmış. Rüyanın etkisinden bir türlü çıkamamış.

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Birkaç gün sonra yine aynı rüyayı gören keloğlan çilli tavuğu kendi yatağında yatırmaya başlamış. Anası bu işi pek garipsemiş. Keloğlan gözlerini ne zaman kapasa tilkinin çilli tavuğu kaçırdığını görüyormuş. En sonunda bakmış ki olmayacak, tilkiyi ziyaret etmeye karar vermiş. Tilki bizim keloğlanı görünce çok sevinmiş, onu yuvasına davet etmiş. Bizimki tilkinin yuvasına girince bir de ne görsün, köyün kümeslerinden çalınan bütün tavuklar tilkinin evinde değil mi? Görmüş ama görmemezlikten gelmiş…

Tilki her zamanki gibi gene kötü planlar peşindeymiş, keloğlanı da yakalamak derdindeymiş. Ama keloğlanın aklını hafife almış. Keloğlan önce bir hoplamış, duvarda asılı duran meşaleyi alıp kel kafasına tutmuş. Buna bakan tilkinin gözleri kamaşmış, keloğlan bu sırada oradan kaçmış kurtulmuş. Daha sonra köylerde tavuğu çalınan ne kadar köylü varsa onları toplayıp tilkinin evine geri gelmiş. Öfkeli köylüleri gören tilki evini barkını bırakıp çok uzaklara kaçmış. Bir daha da onu oralarda gören olmamış.

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