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        Haberler Yaşam Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu suyla buluştu

        Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu suyla buluştu

        Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu, park görevlileri ve veteriner hekimlerin gözetiminde suya bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:37
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          Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 19 Ağustos'ta yumurtadan çıkan 8 yavru ördek daha katıldı.

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          Suya bırakılan yavru ördeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi.

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          Çankaya Belediyesi yetkilileri, yavru ördeklerin park görevlileri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

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          Ördek yavrularının parkın doğal atmosferine uyum sağladığı ve ziyaretçilerin ilgisini çektiği kaydedildi.

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