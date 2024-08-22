Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu suyla buluştu
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu, park görevlileri ve veteriner hekimlerin gözetiminde suya bırakıldı
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Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 19 Ağustos'ta yumurtadan çıkan 8 yavru ördek daha katıldı.
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Suya bırakılan yavru ördeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi.
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Çankaya Belediyesi yetkilileri, yavru ördeklerin park görevlileri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.
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Ördek yavrularının parkın doğal atmosferine uyum sağladığı ve ziyaretçilerin ilgisini çektiği kaydedildi.
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