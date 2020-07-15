Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, önceki gün Ayasofya kararını protesto etmek için gelen bir grup göstericinin çirkin eylemini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Demirer, çirkin saldırıya ilişkin, "İsrail polisi, saldırıya ilişkin soruşturma açtı. Neticesi bize bildirilecek" dedi.
Kudüs'te faaliyet gösteren ‘Kudüs İnisiyatifi’ adlı bir grup, Ayasofya’nın ibadete açılmasını protesto etme bahanesiyle önceki gün Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. İsrail polisi herhangi bir önlem almazken, Türk konsolosluk görevlileri duvarın üzerinden müdahale ederek göstericilerin elindeki Türk bayrağını almak için mücadele verdi.
İSRAİL POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı anlattı. Demirer, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“13 Temmuz Pazartesi akşamı Başkonsolosluğumuz önünde bir gösteri yapılmıştı. Gösteriyi kendilerini ‘Kudüs İnisiyatifi’ olarak adlandıran bir grup yapmıştı. Kendi ifadeleriyle amaçları ‘Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasını’ protesto etmekti. Bu grup beraberinde getirdikleri Türk ve Yunan bayraklarıyla birlikte Başkonsolosluk binasının duvarlarına kadar geldiler. Bu bayrakları duvarın üstüne yerleştirmeye çalıştılar. Güvenlik görevlilerimiz buna müsaade etmedi. Arkasından grubun elebaşı Türk bayrağını binanın önündeki kaldırımda yaktı. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte göstericiler karşı kaldırıma geçti. Olayın sonuna doğru da polis bayrağımızı yakan şahsı ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Biz böyle bir gösterinin yapılacağını Facebook paylaşımlarından öğrendik ve yerel makamlardan Başkonsolosluğumuz önünde tedbir alınmasını talep etmiştik. Daha önce olan protesto gösterilerinde polis olay yerine önceden gelir, tedbir alır, göstericilerin Başkonsolosluk binasına kadar yaklaşmasına müsaade etmezdi. Olayın bu şekilde Başkonsolosluk binasının duvarlarının önünde gerçekleşmesi polisin geç gelmesiyle bağlantılı olmuştur. Polis, soruşturma açtığını ve neticesinin daha sonra bize bildireceğini söyledi.”
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