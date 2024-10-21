Olgun Toker: Karategin

Karategin ilk defa obasından bu kadar uzakta, Kahire’dedir. Mısır’ın renkli hayatı ona son derece cazip gelir. Selahaddin ile birlikte önemli görevler üstlenir.

Ömrünü cenkle geçirmiş bir savaşçı olarak Mısır’ın zenginliğiyle tanışınca ticaretin farkına varır. Bu yolda çarşının tecrübeli esnafı Cemşit ona yoldaş olacaktır.

Yıllarca ganimetten başka gelir kapısı bilmeyen Karategin, Kahire çarşısına ayak uydurabilecek midir?

Gökçe Türkan: Şemse

Işıl ışıl peçesinin altında ateşli bir mizaç. Kimseye boyun eğmeyen, hür bir köle. Kahire Sarayı’nın hareminde muallime, sesi ve görgüsüyle herkeste hayranlık uyandıran saklı bir hazine: Şemse.

Mısır’ı kendine ram eden, gören herkes onun sevdasına düşse de gönlünü herkesten sakınan bu Hrıstiyan güzel, cenkten cenge koşturan Selahaddin’e gönül düşürdüğünde ne olacak?