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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece’de binaya silahla ateş açıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece’de binaya silahla ateş açıldı

        Küçükçekmece'de 4 katlı binaya silahla ateş açılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:49
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        Küçükçekmece'de binaya silahlı saldırı
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        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak’taki binaya, motosikletli oldukları öğrenilen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Olayda yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, sokakta 5 boş kovan buldu.

        Saldırının, binada oturan ve 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.

        Polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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