Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre denize açılan balıkçılar derede bir kadın cesedi buldu.

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3 GÜNDÜR KAYIP GENÇ KIZ ÇIKTI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç bir kıza ait olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran adlı genç kıza ait olabileceği düşünüldü.

TEŞHİS EDİLDİ İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran olduğu belirlendi. Genç kızın ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.