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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu

        İstanbul Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde balıkçılar tarafından bir genç kıza ait ceset bulundu. Polis tarafından yapılan çalışmada cesedi bulunan genç kızın 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:07
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        17 yaşında 3 gündür kayıptı! Ölü bulundu
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        Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre denize açılan balıkçılar derede bir kadın cesedi buldu.

        3 GÜNDÜR KAYIP GENÇ KIZ ÇIKTI

        İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç bir kıza ait olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran adlı genç kıza ait olabileceği düşünüldü.

        TEŞHİS EDİLDİ

        İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti. Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran olduğu belirlendi. Genç kızın ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.

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