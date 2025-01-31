Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü. | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü

        Küçükçekmece'de hafif ticari araçta bulunanlar ile minibüs sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:38 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekme tokatlar havada uçuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükçekmece'deki olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi Manolya Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yöne giden hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma büyüyünce iki sürücü de araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Daha sonra ticari araçtaki vatandaşlar da kavgaya dahil olarak, minibüs sürücüsüne saldırdılar. Kavgada minibüs sürücüsü atılan tekme ve tokatlarla yere düştü

        . Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Habertürk Anasayfa