Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.

AA'nın haberine göre; Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.