Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı düzenlendi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı

        Küçükçekmece'de motosikletli 2 şüpheli iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerine 13 kurşunun isabet ettiği saldırıyla ilgili polis inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:41 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş etti.

        Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Habertürk Anasayfa