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Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir motosiklet tamircisi dükkanına uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 30.03.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Küçükçekmece'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
İş yerine uzun namlulu silahla saldırdılar! 3 yaralı
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AA

Küçükçekmece'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Şahinler Sokak'taki motosiklet tamircisinin önüne gelen motosikletli ve kasklı 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı. Saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, içeride bulunanlardan 3'ü yaralandı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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