Küçükçekmece'de derede "atık su" kokusu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nden geçen Nakkaş Deresi'ne atık suların karışması nedeniyle çevreye kötü koku yayılıyor.

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Deredeki kirlilik, sitelerin bulunduğu İsmet İnönü Caddesi bölgesinde yoğunlaşıyor.

Çevre sakinleri atık su nedeniyle derenin zaman zaman siyah, kahverengi ve beyaz aktığını belirterek, buna çözüm bulunması istiyor. Derenin döküldüğü Küçükçekmece Gölü'nde de kirlilik ve kötü koku dikkati çekiyor.

Mahalle sakini Şükran Başkır, derenin her gün farklı renkte aktığını belirterek, çevrede yaşayanların atık su kokusundan rahatsız olduğunu söyledi.

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Atık suyun nereden salındığını bilmediklerini dile getiren Başkır, "Atık su olduğu zaman kötü koku tüm çevreyi sarıyor. İnsanlar evlerinin penceresini kapatmak zorunda kalıyor. Site olarak cam açamıyoruz. Bu kirli su hem koku olarak hem de döküldüğü yer dolayısıyla çevreye de büyük zarar veriyor" dedi.

Başkır, atıkla ilgili Küçükçekmece Belediyesine başvurduklarını ancak belediyenin kendilerine mesajla döndüğünü ve dönem dönem derenin temizlendiğini bildirdiğini aktardı. Derenin Küçükçekmece Gölü'ne bağlandığını belirten Başkır, uzun süredir yaşadıkları sorunu çözmek için yetkililerin bir an önce harekete geçmelerini istedi.

.png Suyun aktığı alanın yakınındaki bir sitede yaşayan Sude Damla Yıldız, son bir haftadır ağır bir koku olduğunu söyledi. Yakın zamanda suyun kırmızı renge dönüştüğünü aktaran Yıldız, "Daha sonra renk gitti ama koku bayağı yayıldı. Diğer mahallelere kadar da ulaştı" dedi. Yıldız, herkesin durumdan rahatsız olduğunu, evlerinin içine kadar kokunun geldiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi. .png Atık suyun hep aktığından bahseden Nisa Su Yıldız, "1-2 hafta önce çok ağır bir koku oldu hayvan ölüsü gibi. Gece camı açtığımızda aşırı koku oluyor. Çok rahatsız edici. Bu durum çözülürse iyi olur. Rengi değişiyor, yağmur yağınca koku daha da artıyor. Ne suyu olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.