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Kubilay Aka: Senaryoyu okuduğumdan beri bu soruyu çok düşündüm

SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Oğlum' ile izleyicisi karşısına çıkan Kubilay Aka, hem diziyi hem de bilinmeyenlerini anlattı

16.03.2022 - 07:51 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR
HABERTURK.COM

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
    Fotoğraflar: Tuba Kavlakoğlu

    'Oğlum'un senaryosunda seni ne etkiledi? Hikaye hakkında neler söylemek istersin?

    Senaryonun mesajı beni çok etkiledi. Bugüne kadar bir dizide çok da konuşulmamış, tartışılmamış bir konuya değinilmişti. Hikayesi beni içine çekti.

  • 'Oğlum'da 'Bulut' karakterine hayat veriyorsun. 'Bulut' nasıl birisi?

    Bulut, çok tanımadığım bir karakterdi; onunla yolda tanıştık diyebilirim. Bulut aslında Zeynep’in küçük kardeşi fakat ablasına ağabeylik yapmaya çalışıyor. İyi bir kardeş olmak, iyi bir evlat, iyi bir insan olmak istiyor; insanların da bunu böyle görmesini istiyor. Ayrıca çok cesur, zeki, merhametli. Bence esip gürlediği zaman bile gözlerinden merhameti okunan bir adam.

  • 12 yaşındaki yeğenin dizide bir çocuğu öldürüyor. Ailesi polise teslim etmek konusunda arafta kalıyor. Sen bir baba olsan oğlun cinayetle suçlansa nasıl bir tutum sergilerdin?

    Bu çok zor bir soru oldu. Senaryoyu okuduğumdan beri bu soruyu çok kez düşündüm; bir baba olsam “Gerçek suçlu o mu? Onu buna iten ne?’’ gibi bir sürü soru sorardım kendime. Sonucunda ben adalete teslim ederdim ama hapishanede çocuğumu kaybetmek istemezdim bu yüzden psikolojik destek görmesi için elimden geleni yapardım çünkü suçlu çocuk yoktur.

  • Sen nasıl bir ailede büyüdün?

    Bizim ailemiz neşeli, eğlenceli bir aile. Babam emekli asker. Askerler sert olur derler ama benim babam esprili, tatlı, şeker bir adamdır. Annem çok sevecen ve evlatlarının iyi olması için elinden geleni yapan vefakâr bir kadındır. Kardeşim arkadaşım gibidir; her zaman kimsenin olmadığı yerde birbirimizin yanında olacağımızı biliyoruz. Ailece de birbirimizi kollayan, birbirini tamamlayan güçlü bir takımız.

  • İleriye dönük plan yapanlardan mısın, yoksa hayatın götürdüğü yere gidenlerden misin?

    Tabi; ileriye dönük isteklerim, hedeflerim, ufak tefek planlarım oluyor fakat anın tadını çıkarma taraftarıyım. İleriye dönük planlar yaparken hayatı kaçırdığımızı düşünüyorum. Şu andan değerli hiçbir şey yok, hiçbir şeyin garantisi yok. Anı en iyi şekilde değerlendirmek bana kendimi iyi hissettiriyor.

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