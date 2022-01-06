"Bir ay top oynamak yasak!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kubilay Aka, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Aka, "Arkadaşlarım ile yılbaşı sonrası yemek yedik. Zaten yakında da ekranlarda olacağım." dedi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda düşüp kaburgalarını kıran 26 yaşındaki oyuncu, "Her geçen gün daha iyiye gidiyor, doktor 'Bir ay kadar top oynaman yasak' dedi, futbol oynamayı özledim." şeklinde konuştu.

Ünlü isim, "Yılbaşında ne yaptınız?" sorusuna da "Ben yılbaşında dışarı çıkmayı çok sevmiyorum, o yüzden evde geçirdim." yanıtını verdi.