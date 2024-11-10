Küba'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Küba'nın güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 10.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:56
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.
Derinliği 23,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğu belirtildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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