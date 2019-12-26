Tayfun ve Hasan kesime hemen başlarken, Taner ve Betül modellerini ikna etmekte zorlandı. Taner modelini uzun uğraşlar sonunda ikna etse de saçının istediğinden kısa olduğunu düşünen modeli ile arasında gergin anlar yaşandı. Betül’ün modeli ise Adnan Serter’in araya girmesine rağmen inadından vazgeçmedi ve saçını kestirmedi.

Bu durum puanlamaya da yansıdı; Betül ve Şükran gün sonuncusu olurken, Hasan ve Buse birinci oldu.

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