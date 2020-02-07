Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal ve Muammer Ketenci’nin yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplandı ve haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden takım 93 puanla Ali ve Betül oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takımı 108 puanla iki takım birinci oldu. Taner ile Aslı, Abdullah ile İsmihan oldu. İki takım kazandıkları parayı Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.