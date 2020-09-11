Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim?

Kuaförüm Sensin'de 11 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacı çift jürinin karşısına yaptıkları saç modeli ve makyaj ile çıkıyor. Haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 11 Eylül Kuaförüm Sensin haftanın birincisi belli oldu. İşte Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair detaylar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin haftanın finalinde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim belli oluyor. 11 Eylül 2020 Kuaförüm Sensin haftanın elenen ismi belli olduğu zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ

Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın birincisi günün en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülün sahibi henüz belli olmadı.