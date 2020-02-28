Kuaförüm Sensin Doya Doya Moda yarışmaları bugün kanalların yayın akışında bulunmayınca izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuaförüm Sensin yeni bölümü ve Doya Doya Moda yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN YOK? 28 ŞUBAT

Show TV'nin sevilen yarışması Kuaförüm Sensin, İdlib'te meydana gelen hain saldırı sebebiyle bugünkü yayını ekranlardaki yerini almadı. Yarışma Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışması İdlib'te meydana gelen hain saldırı sebebiyle bugünkü yayını ekranlardaki yerini almadı. Yarışma Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.