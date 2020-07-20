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Kuaförüm Sensin’de yeni hafta hızlı başladı. Elenen yarışmacıların masasına yeni kuaför Sedat Hataloğlu ve makyöz Eda Kozat geldi. Yeni ekip ilk dakikadan itibaren iddialı sözleriyle dikkat çekti.

Asıl sürpriz ise yeni ekibin modeli podyuma gelince yaşandı. Stil konusunda aldığı iyi puanlara rağmen ekip puanları nedeniyle elenen Çiğdem’e, Diva Bülent Ersoy’un ricasıyla yeniden şans verildi.

2. haftasına daha hırslı başlayan ve elenmek istemeyen Çiğdem, hem rakiplerine hem de ilk günden ekibine rest çekti!

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;