Kuaförüm Sensin'de renkli final günü!

Kuaförüm Sensin’de hafta finali yine dopdoluydu. Heyecanın zirve yaptığı final bölümünün sanatçı konuğu pop müziğin sevilen ismi İrem Derici oldu. Kıpır kıpır şarkılarıyla yarışmacıların kanını kaynatan popun çılgın kızı, eğlenceli yorumlarıyla da programa renk kattı.

Günün konsepti kırmızı halı şıklığıydı. Yarışmacılar performanslarıyla adeta kırmızı halının tozunu attırdı. Rakipler arasında zaman zaman gerilim artsa da, makyöz Hatice’nin kendine has sahne şovu ve sohbeti stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Kıyasıya geçen mücadelenin finaline Hatice ve Sevda’nın modeli Gizem’in gözyaşları damgasını vurdu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;