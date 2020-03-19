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İsmihan’a gizli hayranından çelenk ile başlayan hediye yağmurunda en son gelen hediye stüdyodaki herkesin ağzını açık bıraktı.

Gelen hediyeleri beğenmeyen ve geri çeviren İsmihan’a bu kez gizli hayranı, ‘Niyetim ciddi!’ diyerek araba anahtarı gönderdi.

İsmihan şaşkın bakışlar altında anahtarı kutusuna koydu ve ortaya çıkmayan hayranının bu hediyesini de beğenmeyerek geri çevirdi.

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İşte o anlar;