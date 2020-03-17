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Kuaförüm Sensin’de bugün kuaför ve makyözler modellerini spor salonuna gitmeleri için hazırladı. En şık spor kıyafetler seçildi, spora uygun saçlar yapıldı ve spor yaparken de iyi görünmek isteyen kadınlar için akmayan, suya dayanıklı makyajlar yapıldı.

Sıra puanlamaya gelince Ayşegül Kartal’ın yarışmacılara hazırladığı sürpriz test herkesi şaşırttı. Ayşegül Kartal konsepte gerçekten uygun makyaj yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için modellerin yüzüne su sıktırdı. Bu testi tahmin edemeyerek uygun ürünleri kullanmayan takımlar sınıfta kaldı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;