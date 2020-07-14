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Kuaförüm Sensin’de bugün hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı.

Yarışmanın renkli isimlerinden Banu konuşmalarıyla herkesi kahkahaya boğdu. Evlilik bağı ile kurulan akrabalık bağlarından konu açılınca, Banu’ya küçük bir bilgi testi yapıldı. Kayınbaba, bacanak, elti hepsi birbirine karıştı. Banu’nun cevapları stüdyoda neşeli anlar yaşattı.

Yarışmaya bu hafta katılan Gül ise kayınvalide olmak ile ilgili sorulan bir soru üzerine bir anda ağlamaya başladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını anlatan Gül hem ağladı hem de stüdyodakileri ağlattı.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;