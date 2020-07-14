Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, kırık fönün mucidi Adnan Serter, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin’de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

Kazanan takımın her hafta 10 bin lira para ödülü kazandığı “Kuaförüm Sensin”de takımlar modellerinin saçını ve makyajını, her gün programın sunucusu Gözde Kansu tarafından kendilerine verilen saç konseptine uygun biçimde yapıyorlar.

Kuaför’üm Sensin’de bugün kuaför Aytekin Hamiş, makyöz Dilek Öz, model Banu Teker’den oluşan birinci takım, kuaför Engin Yılmaz, makyör Koray Köybaşı, model Özlem Parlu’dan oluşan ikinci takım, kuaför Berna Kanberoğlu, makyöz Gül Mammadova, model Çiğdem Çelik'ten oluşan üçüncü takım ve kuaför Tayfun Ateşoğlu, makyöz Serap Varol, model Hazal Fatma Fırat’tan oluşan dördüncü takım serbest çalışmayla saç ve makyaj yapmak için yarışıyor.

Bu programda birbirinden iddialı 4 takım, onlara eşlik eden modeller, kıyasıya rekabet, bazen mutluluk bazen gözyaşı ama en çok da heyecan ve eğlence sizleri bekliyor!

“Kuaförüm Sensin” hafta içi her gün saat 12.30’da yeni bölümüyle Show TV’de!

KUAFÖRÜM SENSİN ÇİĞDEM OLAYI

Kuaförüm Sensin 285. bölümde Gül ve Berna yeni modeli ile Çiğdem'in yaşı stüdyoda olay oldu. 42 yaşında olan Çiğdem model olarak gelmesini eleştiren diğer modeller ilk andan gerginliğe neden oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN ÇİĞDEM KİMDİR?

1979 yılında Bursa'da dünyaya gelen Çiğdem Çelik, sosyal medyada takipçisi bol olan isimlerin başında gelmektedir. İlk kez tv ekranlarına Yemekteyiz adlı program ile başlayan güzel yarışmacı Bulgaristan göçmeni bir annenin kızıdır. Annesi ve ablaları ile İstanbul'da yaşayan Çiğdem Çelik, Kova burcudur ve 37 yaşındadır. 1.65 boyunda 53 kilodur.

Daha önce İşte Benim Stilim ve İşte Benim Stilim All Star yarışmalarından tanıdığımız güzel yarışmacı en son İşte Benim Stilim All Star yarışmasında finale kadar gelmiş ve aldığı yüksek halk oylarıyla yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Daha önce özel bir havayolu şirketinde hosteslik yapmakta olan Çiğdem Çelik, ekranlarındaki yarışma kariyeri için bu mesleği bırakmıştır.