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        Haberler Gündem Güncel Kuafördeki dedikodu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        Kuafördeki dedikodu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        Kütahya'da eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri iddiasıyla kuaför ile müşterisini tüfekle vurarak öldüren 80 yaşındaki Rıfat Kavuk çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:40
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          Kütahya'da dün işlenen dedikodu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı.

          Yunus Emre Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Rıfat Kavuk, dün iddiaya göre, eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan'ın iş yerine gitti.

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          Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Kavuk, dükkandan ayrılıp evine döndü. 

          Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle geri dönen Rıfat Kavuk, Arslan ve Erden'e ateş etti. Saldırgan kaçarken, Arslan ve Erden olay yerinde hayatını kaybetti.

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          TÜFEĞİN KILIFINI ÇIKARIP YERE ATTI

          Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

          Görüntülerde sokağa giren Rıfat Kavuk'un, elindeki tüfeğin kılıfını çıkarıp yere attığı, ardından da dükkanın kapısından içeriye ateş açtığı görüldü.

          Sokaktan geçenlerin kaçışı ile Rıfat Kavuk'un olay yerinden uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

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          ADLİYEYE ÇELİK YELEKLE SEVK EDİLDİ

          Polis ekiplerinin çalışmasıyla Rıfat Kavuk kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

          Kavuk'n emniyetteki ifadesinde, Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden'i, eşiyle ilgili dedikodu yapıp, kendisiyle dalga geçtikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.

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          Rıfat Kavuk, işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

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