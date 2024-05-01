Kuafördeki dedikodu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Kavuk, dükkandan ayrılıp evine döndü.

Bir süre sonra elinde av tüfeğiyle geri dönen Rıfat Kavuk, Arslan ve Erden'e ateş etti. Saldırgan kaçarken, Arslan ve Erden olay yerinde hayatını kaybetti.