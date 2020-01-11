Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Kruse’nin talihsiz bir problemi olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in bu sezon kadrosuna kattığı 10 numaranın uykusuzluk problemi yaşadığı, özellikle bir dönem uyumakta çok zorlandığı kaydedildi. Kruse’nin bu yüzden gün içinde de çok yorgun gözüktüğü ve performansının bu yüzden düştüğü öğrenildi.

Ersun Yanal ile Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı görüşmede bu problemde masaya gelirken Kruse bu konuda çabalayacağına söz verdi ve o sürecin ardından bu konuda ilerleme kaydetti. Kruse’nin bu şekilde ilerlemesi Antalya’da herkesi oldukça memnun etti.