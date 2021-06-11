Sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, kariyerinin en iyi ve verimli sezonunu geçirdiğini söyledi.
Anadolu Efes'te 4'üncü sezonunu geçiren, 44 numaralı formayı terleten ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı verilen Simon, Malatya'da AA muhabirine, şampiyonluk sezonu, hedefleri, Türkiye'deki yaşamı ve Malatyalıların kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Harika bir kulüpte oynadığını belirten Simon, sezonu iki kupayla tamamladıkları için çok mutlu olduklarını bildirdi.
Simon, iki kulvarda da kupa kazanmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Alabileceğimiz bütün kupaları aldık. Geçen sezonu ise elimizde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamadık ama Anadolu Efes gibi bir kulüpte oynuyorsanız hedefleriniz hep yüksek olmalı. Ben Krunoslav Simon olarak kariyerimin en iyi ve verimli sezonunu geçirdim. Aynı zamanda kulüp tarihinin en iyi sezonunu yaptık. Bu tarihin bir parçası olmak güzel ama daha önemlisi bunu devam ettirmek."
"HİÇBİR ZAMAN BAĞIMI KOPARMAYACAĞIM"
Türkiye'de, İstanbul'da yaşamanın çok güzel olduğunu aktaran Simon, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanların ilk geldiğimiz andan itibaren beni kabullenişleri, misafirperverlikleri ve yaklaşımları çok olumluydu. Ben her zaman İstanbul'da, Türkiye'de geçirdiğim zamandan büyük zevk alıyorum. Benim ayrıca burayla duygusal bir bağım var. En küçük kızım Türkiye'de doğdu. Kariyerimi bitirdikten sonra bile çevremdeki insanlarla hiçbir zaman bağımı koparmayacağım, her zaman onlarla birlikte olacağım."
"ANADOLU EFES'TE KALMAK İSTİYORUM"
Hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Krunoslav Simon, "Kontratımda halen 1 yıl opsiyonum var ve ben her zaman söylediğim gibi Anadolu Efes'te kalmak istiyorum. Anadolu Efes büyük hedefleri olan kulüp. Her zaman en iyi için mücadele eden bir kulüp kendi hedefleri doğrultusunda planları ne olur bilmiyorum ama ben kalmak istiyorum." dedi.
"MALATYA DENİNCE AKLIMA İLK OLARAK KAYISI GELİYOR"
Krunoslav Simon, 44 numaralı formayı giymesiyle ilgili anısına anlatarak, "İlk geldiğimde 4 numaralı formayı istiyordum ama kaptanımız Doğuş Balbay giyiyordu. Müsait olmadığı için ben de 44 numarayı giymek istedim. Sonra da insanlar bana 'Malatyalı' diye hitap etmeye başladı. 4 yıl önce ilk geldiğimde şaka olarak başladı ama bugün şakadan çıktı gerçekten büyük ve önemli bir şey oldu." diye konuştu.
Malatya'yla ilgili internette yaptığı araştırmalarda kayısının dikkatini çektiğini dile getiren Simon, şunları kaydetti:
"Zaten deplasman maçlarına gittiğimde tanımadığım birçok kişi 'Malatyalı' lakabım yüzünden bana çok fazla kuru kayısı getirdi. O yüzden Malatya denince aklımda ilk olarak kayısı simgesi canlanıyor. Malatya'ya ilk geldiğim andan itibaren çok etkilendim çünkü insanların bana karşı nazik ve sıcak kanlı olduklarını gördüm. Misafirperverliklerinden dolayı onlara müteşekkirim. Malatya'ya geldiğim ilk andan beri çok mutluyum ve mükemmel bir gün geçirdim."
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