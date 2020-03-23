Kronik hastalık nedir?

Kronik hastalık ne demek? Sokağa çıkma yasağına dahil olan kronik hastalıklar nelerdir? soruları İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile birlikte gündeme geldi. Tüm dünyada olağanüstü şartlar oluşturan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de sıkı tedbirler alınıyor. O tedbirlerden birisi de dün yarısı yürürlüğe giren, 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı. Kronik hastalıklar ile ilgili detaylar haberimizde.

KRONİK HASTALIK NE DEMEK?

Tıbbi nedenlerle ya da semptomlarla ilişkili sağlık sorunları ya da uzun dönem bakım gerektiren (3 ay ve üzeri) durumlar “kronik hastalıklar” olarak tanımlanır. Kronik hastalıklar, normal fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir sapmaya, geri dönüşümsüz değişikliklere neden olan, yaşamın uzun bir dönemini kapsayan, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.

Kronik hastalıklar ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) yani bir enfeksiyon ajanından kaynaklanmayan genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel maruziyetten kaynaklanan hastalıklar olarak da tanımlanabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDAKİ KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kronik hastalar şu şekilde sıralanıyor:

"Bağışıklık sistemi düşüklüğü

kronik akciğer hastalığı

astım

KKOAH

kalp/damar hastalığı

böbrek hastalığı

hipertansiyon

karaciğer hastalığı

bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar"

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar ve 65 yaş üstündeki vatandaşlar, 22 Mart Pazar günü 00.00'den itibaren sokağa çıkamıyor.