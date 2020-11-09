Kronik börek yetmezliğinde böbrek nakli tedavisi "en faydalı tedavi yöntemi" - EDİRNE

AA

Doç. Dr. Kurultak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kronik böbrek yetmezliği hastalığının Türkiye için büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.Türkiye'de binlerce böbrek hastasının diyalize girdiğini ve nakil beklediğini belirten Kurultak, ileri seviyedeki böbrek hastalarının yaşama devam etmelerini sağlamak için diyaliz ve transplantasyon tedavilerinin uygulandığını ifade etti.

Böbrek naklinin hastalar için en iyi tedavi yöntemi olduğuna dikkati çeken Kurultak, şunları kaydetti:

"Çünkü diyaliz tedavisi yapsanız dahi hastaların diyalizde yaşam standartları oldukça düşüyor. Haftada üç kere diyalize girmek zorunda kalıyorlar. Ertesi günleri de diyaliz sonrası sendromu yaşanıyor ve hastalar için yaşam konforu transplantasyona göre oldukça düşük.

Bunun yanında diyaliz tedavisi gören hastalar, transplantasyon yapılan hastalara göre daha az yaşıyorlar. Diyaliz tedavisi gören hastaların ölüm oranları oranları transplantasyona göre oldukça yüksek. Özellikle bu hastalar kalp-damar hastalıklarıyla ilgili ölümle sonuçlanan vakalar yaşanıyor."

Kurultak, böbrek naklinin, hem hasta hem sağlık sistemi açısında avantajlı olduğunu belirtti.Nakil olan hastaların yaşam sürelerinin diyalize giren hastalara göre daha uzun olduğunu anlatan Kurultak, "İlk 2 yıl içerisinde eğer her şey başarılı giderse sağlık sistemi kar etmeye başlıyor. SGK, sürekli diyalize giren hastalar için bir para ödüyor. Eğer o hastaya başarılı bir nakil yaptıysanız maliyetler de uzun vadede düşüyor. Sonuç olarak transplantasyon tedavisi, hem hasta için hem sağlık sistemi için hem de sağlık çalışanları için çok önemli bir uygulama." dedi.

- "İlk 3 ay çok önemli"

Doç. Dr. Kurultak, gelişen uygulamalarla böbrek nakillerinde başarı oranlarının yükseldiğini dile getirdi.Nakilden sonraki ilk 3 ayın önemli olduğunu vurgulayan Kurultak, "Türkiye'de de çok başarılı merkezler var. Örneğin Trakya Üniversitesi'nde ilk yıl sağ kalım oranları yüzde 95'in üzerinde. Ancak ilk yıl bazı sorunlar oluyor. Özellikle ilk 3 ay enfeksiyon ve benzeri sorunlar yaşanabiliyor. Hasta bunları atlattığı zaman ölüm riski giderek azalıyor ve uzun vadede baktığımızda başarılı bir tedavi yöntemi uygulanmış oluyor." diye konuştu.