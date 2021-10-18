Kritik aşı uyarısı!

Turkovac aşısının özelliklerini ve son gelişmeleri değerlendiren İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin, Turkovac'ın inaktif bir aşı olarak Sinovac ile benzer özellikler taşıdığını ifade etti.

Üresin "Geleneksel aşı teknolojisiyle oluşturulduğu için beklenmedik etkiler gösterme ihtimali daha düşük, ancak mRNA aşılar da daha yüksek bağışıklık yaratıyor. Global olarak aralarında nüanslar var ikisi de rahatlıkla uygulanabilir" dedi.

"İKİ AŞI KARŞILAŞTIRILIYOR"

Turkovac ile ilgili Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü alımına Mayıs ayının ikinci yarısında başlandığını belirten Prof. Dr. Yağız Üresin, Turkovac'ta diğer aşılardan farklı bir yol izlendiğine dikkat çekti. Üresin "Diğer aşılarla ilgili çalışmalarda bir gruba aşı diğer gruba boş aşı veriliyordu. Turkovac ile ilgili çalışmalarda bir gruba Sinovac diğer gruba da Turkovac aşısından iki doz yapılıyor. Yani iki aşı birbiriyle karşılaştırılıyor" dedi.

"HATIRLATMA DOZU ÇALIŞMALARI DA ÖNEMLİ"

Turkovac aşısı ile ilgili ikinci bir çalışmanın daha yürütüldüğüne dikkat çeken Üresin, bu çalışma kapsamında ise iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısının verildiğini söyledi. Prof. Dr. Üresin "Hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın nasıl bir etkisi olduğu incelenecek. Bu da çok ilginç ve yerinde bir çalışma" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT AŞILARLA AŞILANIN"

Şimdiye kadar uygulanan aşı oranlarının beklenen seviyede olmadığını belirten Prof. Dr. Yağız Üresin "Turkovac iyi geliştirildi, geliştirenleri takdir ediyorum ama yerli aşı olacağım diyerek Turkovac beklemek çok yanlış, salgının yayılmasına katkı sağlar. Bir an önce var olan aşıları olmak gerekiyor" dedi. Üresin "Önümüzdeki ay Turkovac çıkar uygulanır denirse erken, eldeki verilere bakınca biraz daha hasta alımı lazım. Ama yeterli veriye ulaşılır ve geniş kitle için üretimi yapılırsa önümüzdeki aylarda acil kullanım onayı alabilir" şeklinde konuştu.

KULAKTAN DOLMA EFSANELERE DİKKAT

Basında kulaktan dolma bilgilerle görüş belirtildiğine dikkat çeken Üresin "Faz3 beş yıl sürer, Faz3 şu kadar insanla yapılır ya da Faz3 bitmeden ruhsat alınmaz gibi efsaneler dolaşıyor. Bunların hepsi boş bilgiler" dedi. Yağız Üresin "Faz3'te etkiyle ilgili belli bir kanaat edinilmeye çalışılır, bu kanaati edindikten sonra ruhsat aşamasına geçilebilir ya da acil kullanım onayı verilebilir" dedi.

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