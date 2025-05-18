Kristen Stewart ilk kez yönetmen olarak Cannes kırmızı halısında - magazin haberleri

Kristen Stewart ilk kez yönetmen olarak Cannes kırmızı halısında - magazin haberleri

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, ilk yönetmenlik denemesinin ardından Cannes Film Festivali kırmızı halısında yönetmen olarak boy gösterdi.

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35 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında Palais des Festivals'de düzenlenen 'The Chronology of Water' (Su Kronolojisi) filminin galasına katıldı.

Saten beyaz bir şapka ile eşleştirilmiş parlak beyaz satenden şortlu takımıyla kırmızı halıdaki farklılığını ortaya koyan Stewart; Imogen Poots, Thora Birch, Kim Gordon, Michael Epp, Esmé Creed-Miles'tan oluşan oyuncu kadrosuyla birlikte poz verdi.

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Stewart'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu film, Lidia Yuknavitch'in aynı adlı anı kitabından uyarlandı.

Öte yandan Stewart, bu filmle yönetmenlik becerilerini sergilemiş olsa da oyunculuk yapmaya devam ediyor. Kısa süre önce Elizabeth Olsen ile bir vampir filminde birlikte rol alacağı duyuruldu.