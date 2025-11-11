Kris Jenner'ın ünlülerle dolu doğum günü partisinden eğlence anları

Kardashian/Jenner kardeşlerin realite şov yıldızı annesi Kris Jenner için ünlü milyarder Jeff Bezos'un 165 milyon dolarlık malikanesinde düzenlenen gösterişli doğum günü partisi günlerdir konuşuluyor. Beverly Hills'teki komşulara rahatsızlık verdiği için polise şikayet edilen partide yaşananları sergileyen fotoğraflar, doğum günü sahibi Kris Jenner'dan geldi.

Kourtney, Khloe ve Kim Kardashian ile Kylie ve Kendall Jenner kardeşler, annelerini yalnız bırakmadı

Kardashian ve Jenner kardeşlerin tam kadro hazır bulunduğu ve adeta bir ünlüler geçidine dönüşen parti, 'James Bond' temasıyla düzenlendi. Kris Jenner'ın kırmızı bir elbiseyle ev sahipliği yaptığı partide Beyonce'den Justin Bieber'a, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden Bill Gates'e kadar pek çok tanınmış isim vardı.

Beyonce, annesi Tina Knowles ile partiye katıldı

Kris Jenner, eğlenceli partiden fotoğrafları "Hayatımın en iyi gecelerinden biri. Çok mutluyum, değerli ailem ve arkadaşlarıma çok minnettarım!" mesajıyla paylaştı.

Kris Jenner, Jezz Bezos ve Lauren Sanchez çiftiyle

Fotoğraflarda, ünlü pop yıldızının kendini dans pistine atıp Jenner ile karşılıklı hünerlerini sergileme anları dikkat çekti.

Selma Blair, Mariah Carey ve Tyler Perry de davetliler arasındaydı