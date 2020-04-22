Büyüklerimizden akıtma diye öğrendiğimiz ince bir tülü andıran görüntüsüyle günümüzde Krep ismini alan bu yemek çeşidi tatlı olarak hazırlandığı gibi ülkemizde ağırlıklı olarak tuzlu versiyonu tercih edilmektedir. Eleyin unları, kırın yumurtaları işte nefis Krep tarifi.

Krep Malzemeler;

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvıyağ

6 yemek kaşığı tepeleme un

1 çay kaşığı tuz

Krep Yapılışı;

1 su bardağı süt ve 1 su bardağı duyu karıştırma kabına alın.

Üzerine 6 yemek kaşığı unu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Son olarak 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yumurta ve tuzu ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın ardından 5 dakika dinlendirin.

Harçtan bir kepçe kadar alıp iyicene kızgınlaşan tavaya dökün, hamuru sallayarak ince bir şekilde tabana yayılmasını sağlayın.

Krepleri orta ateşte göz göz olup kızarana kadar pişirin.

Hamur bitene kadar işlemi tekrar edin.

Pişen krepleri tavadan alıp servis tabağına koyun ve soğutmadan afiyetle yiyin.

Krepin Püf Noktaları;

Pürüzsüz bir kıvam alması için süzgeçten geçirip beş dakika bekletebilirsiniz.

Tavanız ise yanmaz yapışmaz olur ise kreplerden daha düzgün şekiller elde edebilirsiniz.