Kremlin Sözcüsü Peskov, Lavrov'un "gözden düştüğüne" yönelik iddiaları yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından “gözden düştüğüne" yönelik iddiaları yalanladı.

Peskov, başkent Moskova’da Batı basınında Rubio ile görüşmesinin ardından Lavrov’un görevden alınacağına yönelik haberlere dair açıklamalarda bulundu.

İddiaları yalanlayan Peskov, “Size kısaca yanıt vereceğim, bu haberlerde hiçbir şey gerçeği yansıtmıyor. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı olarak görevini yerine getirmeye devam ediyor.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu iddiaların yayılması için çaba sarf edildiğini belirterek, bu sayede etki yaratmasının hedeflendiğini söyledi.

Lavrov ile Rubio arasında 20 Ekim’de telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki bakanın, bu görüşmenin ardından bir araya gelmesi bekleniyordu.