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        Haberler Dünya Kremlin: Rusya ve ABD arasında yeni tur görüşmeler için henüz kesin bir tarih yok | Dış Haberler

        Kremlin: Rusya ve ABD arasında yeni tur görüşmeler için henüz kesin bir tarih yok

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin yeni turuna ilişkin henüz kesin bir tarih olmadığını söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:53
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        Rusya-ABD görüşmelerinde tarih belli mi?
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

        Peskov, Rus ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin yeni turuna ilişkin henüz kesin bir tarih olmadığını ancak ülkeler arasındaki diyaloğun her halükarda devam edeceğini söyledi.

        Peskov, "Diyalog devam edecek. Henüz kesin bir tarih yok ama her halükarda devam edecek" dedi.

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