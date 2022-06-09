Kremlin'den Türkiye açıklaması

Reuters

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın tahıllarının ihracatı konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında tahıl ihracatı için çalıştığını belirten Peskov, "Türkiye ile Ukrayna’nın tahıllarının Karadeniz üzerinden ihracatı ile ilgili bir anlaşma yapılmadı" dedi.