Kremlin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim'de gönderdiği öne sürülen mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov düzenlediği basın toplantısında, diplomatik teamüllere uymayan mektubun dilini eleştirdi.

Peskov, "Devlet liderleri arasındaki yazışmalarda bu türde bir dile çok sık rastlayamazsınız. Son derece sıradışı" diye konuştu.

PUTİN OPERASYONU KONUŞACAK

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta görüşecek olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nın bulunduğunu söyledi. Peskov, Putin'in Salı günü gerçekleşmesi planlanan görüşmede operasyonla ilgili gelişmeleri konuşacağını ifade etti.