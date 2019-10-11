Dananın sırt kısmından elde edilen ve kremalı mantar soslu bütünleşince lezzetine doyum olmayan kremalı mantar soslu antrikot tarifi vereceğim sizlere. Protein bakımından zengin ve lezzetli olan bu yemeği tüm yiyenler çok sevecekler.
Kremalı Mantar Soslu Antrikot İçin Gereken Malzemeler:
- 2 dilim dana antrikot
- Tane karabiber
- Taze kekik
- Yeteri kadar tuz
Sos İçin Gereken Malzemeler:
- 7-8 adet kültür mantarı
- 1 paket hazır krema
- Yeteri kadar tuz
Kremalı Mantar Soslu Antrikot Yapılışı:
- İlk önce etimizi terbiye etmekle işe başlıyoruz.
- Etin iki yüzüne de biraz zeytinyağı, tane karabiber, taze kekik ve tuz ilave ederek harmanlıyoruz ve bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz.
- Mantarları yıkamadan ince ince doğruyoruz.
- Ocağın üzerine tavamızı koyup iyice ısınmasını sağlıyoruz, çok kızgın tavada eti mühürlüyoruz.
- Etler piştikten sonra birkaç dakika dinlenmeleri için bir tabağa alıyoruz.
- Ocağın altını kapamadan aynı tavaya mantarları atıyoruz, tahta kaşık yardımı ile az yağlı tavada soteliyoruz.
- Mantarlar yüksek ateşte sotelenecek, ocağın altını kısarsak mantarlar sulanır. Pişmesine yakın az miktarda tuz ilave ediyoruz.
- Sotelenmiş mantarların üzerine bir paket krema katıyoruz ve karıştırıyoruz.
- 1-2 dakika daha krema ile pişiriyoruz, sosumuz hazır.
- Etlerimizi kremalı mantar sosun üzerine koyuyoruz, bir iki dakika da sosla pişiriyoruz. Sosun etin her tarafına yedirilmesini sağlıyoruz.
- Krema koyulaşmaya başlayınca piştiğini gösterir, servis tabağına alıp yanına patates püresi ile ikrama hazır hale getiriyoruz.
- Afiyet olsun...
Patates Püresi Patates Püresi İçin Gereken Malzemeler:
- 1 kilo patates
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yeteri kadar tuz
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