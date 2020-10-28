Beşamel sos ve kaşar peyniri ilavesiyle taçlandıracağınız fırında kremalı makarna damaklarınızı şenlendirecek güzel bir lezzettir. Sizlerde evlerinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz.

Kremalı Makarna İçin Geren Malzemeler:

Yarım paket penne makarna (ya da istediğiniz herhangi biri)

3 kapya biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kutu krema

1 çay bardağının yarısı kadar süt

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı, kekik ve fesleğen

1 çay kaşığı tuz, karabiber, köri ve zerdaçal

Çok az muskat

Birer tutam dereotu ve maydanoz

Kremalı Makarna Yapılışı:

Öncelikle makarnamızı bol tuzlu suda haşlayalım.

Biberler julyen doğrayalım, yağı tavaya alalım ve biberleri soteleyelim.

Sarımsaklar da eklenerek kavuralım.

Biberler kavrulunca krema, süt ve hardal ekleyerek kısık ateşte pişirmeye devam edelim.

Krema kaynamaya başlayınca baharatları da ekleyerek 1 -2 dk daha pişirelim.

Sosu ocaktan alalım dereotu ve maydanozu da ekleyerek karıştıralım.

Haşlanıp süzülen makarnamızı da üzerine ekleyerek iyice karıştıralım.

Dilerseniz rendelenmiş kaşar, parmesan veya mozarella ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kremalı makarnanızın yanına tavuk şiş ya da ızgara et yapabilirsiniz.

Mantarlı tavuk sote de menünüze oldukça yakışacaktır.

Köfte ile menünüzü tamamlayabilirsiniz.

Yemeğinizin yanına kabak mücver yapabilir, güzel bir salata ile de menünüzü zenginleştirebilirsiniz.

Kaynar suda haşladığınız makarnalar birbirine yapışmamalıdır. Kremanın yerini süt de alabilir.

Zeytinyağı ise bir pişirme efsanesi olmanın dışında bir kurtarıcıdır.

Makarnayı haşladığınız suyu süzerken 1 su bardağı kadar bir kenara ayırın. Sos yapımında kullanın, kattığı lezzete kendiniz şaşırın.

Makarnayı süzdükten sonra sıcağı sıcağına sos ilave edin.